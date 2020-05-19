Общество
REGNUMМедсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини. Однако защитный костюм оказался прозрачным и вид медработника вызвал смущение у некоторых пациентов.
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Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Футбол
Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина
На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
Sports.ru 13:40
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Политика
Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
Известия 13:19
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Экономика
Законопроект, снижающий налоговые издержки, внесен в Госдуму
Москва, 19 мая 2020, 20:31 — REGNUM Законопроект, призванный снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
REGNUM 13:31
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.
Naked Science 03:11
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Наука
В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов
Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 04:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Авто
Какие автомобили покупают во время кризиса россияне
В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
Экономика
Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства
В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru 15:00
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска».
News.ru 10:36
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20