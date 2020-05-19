Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини. Однако защитный костюм оказался прозрачным и вид медработника вызвал смущение у некоторых пациентов.

Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини

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