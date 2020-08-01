Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.

с чего всё началось

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте. По его словам, визит главы государства оказался настоящим сюрпризом.

Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина

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