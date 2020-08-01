Коронавирус
Московский КомсомолецМедсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте. По его словам, визит главы государства оказался настоящим сюрпризом.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.Российская газета31 июля в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Комсомольская правдавчера в 05:34
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Гаджеты
Motorola Razr 2 не будет так похож на культового предшественника. Появились первые фото аппарата
Несколько дней назад известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал первые изображения смартфона Motorola Razr 2. И, как это почти всегда и бывает, он оказался прав.
iXBT.com вчера в 12:55
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru вчера в 07:11
Здоровье
В 29 горокругах Подмосковья не обнаружено новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 149 новых случаев коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 10:35
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости вчера в 14:01
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews вчера в 06:58
Армия и оружие
Украинские пограничники отказались от автоматов Калашникова
В сообщении говорится, что правительство Украины планирует полностью отказаться от автоматов Калашникова и перевооружить силовые структуры винтовкой UAR-15.
ИА Красная Весна вчера в 17:43
Общество
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп: При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском вчера в 10:31
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Экономика
В России снизились продажи средств для похудения
Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Раскрыто изменение образа российского десантника
«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru 31 июля в 06:18
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Финансы
До конца лета курс рубля обновит минимумы 2016 года
По итогам недели курс доллара подскочил на 3,4 процента, достигнув на пике 74,50 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках леса на Байкале
Закон разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда зоны Байкала в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».
Тайга.инфо вчера в 00:11