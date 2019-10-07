Общество
Газета.RuМедсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить. Об этом сотрудницы медучреждения анонимно рассказали "Газете.Ru".
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Онкоцентр им. Н.Блохина назвал ложью сообщения о зарплате 2-5 тыс. руб. у медсестер
Агентство Москва11:49
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