Общество

Online47.ruOnline47.ruМедсправки для получения водительских прав могут стать электронными

Как объяснили в ГИБДД, россиянам больше не надо будет самостоятельно показывать все справки при получении или замене водительских прав - все данные уже будут находиться в системе межведомственного электронного взаимодействия. Но это, конечно, только в том случае, если новый закон будет принят.
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