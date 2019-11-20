Как объяснили в ГИБДД, россиянам больше не надо будет самостоятельно показывать все справки при получении или замене водительских прав - все данные уже будут находиться в системе межведомственного электронного взаимодействия. Но это, конечно, только в том случае, если новый закон будет принят.

Медсправки для получения водительских прав могут стать электронными

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