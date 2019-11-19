Общество

Москва 24Москва 24Медсправки для получения водительских прав станут электронными

Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
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