Общество
Москва 24Медсправки для получения водительских прав станут электронными
Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Пока «Реал» сражался в полуфинале предсезонного турнира с «Тоттенхэмом», валлиец наслаждался игрой в гольф в городе Боадилья-дель-Монте.
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Шоу-бизнес
Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости
Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Политика
Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН
Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Хоккей
Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах
Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Футбол
Чалханоглу — о воинском приветствии игроков сборной Турции: мы все за мир
Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие, которое национальная команда демонстрировала в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
Речь идет о видео, опубликованном в YouTube 17 ноября. На распространенных кадрах зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде.
Транспорт
Названа планируемая дата запуска грузовых поездов по мосту в Крым
Грузовое железнодорожное сообщение по мосту между Крымом и материковой частью России планируют запустить 1 июня 2020 года.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Футбол
«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ
Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Здоровье
В Самарской области частные клиники убедили отказаться от абортов
Министерство здравоохранения Самарской области провело переговоры с частными медицинскими учреждениями.
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Авто
Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime
Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.