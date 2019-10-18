Общество
Коммерсантъ«Медуза» нашла испанца, из-за которого ФБК включили в список иностранных агентов
Интернет-издание «Медуза» нашло человека, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признали иностранным агентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
Происшествия
Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
RT на русском 04:28
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Афиша Daily вчера в 06:54
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
RT на русском 03:27
Политика
Власти Эквадора нашли «российский след» в протестах в стране
В Эквадоре нашли «российский след» в недавних протестах, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:49
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня вчера в 01:38
Армия и оружие
Украина приготовилась к широкомасштабной агрессии России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 04:06
Политика
Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Наша версия вчера в 06:46
Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Политика
На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса
Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.
Lenta.ru 04:27
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Шоу-бизнес
Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье
Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика
Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Происшествия
Пенсионерку на Porsche обстреляли в Ленобласти
Неизвестный злоумышленник обстрелял автомобиль Porsche в Выборгском районе Ленинградской области. За рулем иномарки находилась пенсионерка.
REGNUM 02:04
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
News.ru вчера в 02:53