Коронавирус
Ведомости«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
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У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.Ведомости08:59
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
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Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
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Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус
Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
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Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
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Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции
Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).
Общество
ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Единоборства
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко
Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что сумма гонорара, который он запросил за возможный поединок с другим бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, является адекватной.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1973 года
Температура в Москве установила рекорд для 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Общество
На Кубани ограничат пассажирские перевозки
Краснодар, 26 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта.
Политика
Глава Дагестана принял участие в сессии Народного Собрания РД
26 марта Глава нашего региона Владимир Васильев принял участие в 45 сессии Народного Собрания Республики Дагестан.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Общество
В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе
К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Игры
Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя
Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
Здоровье
Минздрав рекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок
«Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами – выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения», — передали в ведомстве, добавив, что за выпиской рецептов проследит Росздравнадзор.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Финансы
Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд
Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.