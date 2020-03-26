Коронавирус

ВедомостиВедомости«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
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с чего всё началось
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости08:59

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«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Ведомости08:59

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Дождь08:48

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Медиазона08:50

У одного из сотрудников аппарата правительства РФ обнаружили COVID-19

АБН09:13

Сотрудник аппарата правительства России заразился коронавирусом — «Медуза»

Snob.ru09:07

«Медуза»: один из служащих аппарата правительства заразился коронавирусом

Собеседник09:16

У сотрудника в правительстве РФ обнаружили COVID-19

Компания08:47
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Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 24 марта в 03:25
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Общество

Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Live24 02:42
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции

Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).
Российская газета 08:49
Общество

ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом.
Piter.tv 07:32
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Единоборства

Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко

Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что сумма гонорара, который он запросил за возможный поединок с другим бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, является адекватной.
РБК 07:19
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1973 года

Температура в Москве установила рекорд для 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:04
Общество

На Кубани ограничат пассажирские перевозки

Краснодар, 26 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта.
REGNUM 07:54
Политика

Глава Дагестана принял участие в сессии Народного Собрания РД

26 марта Глава нашего региона Владимир Васильев принял участие в 45 сессии Народного Собрания Республики Дагестан.
Лезги газет 09:12
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Общество

В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе

К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Версия-Саратов 07:22
Игры

Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя

Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
CyberSport.ru 06:19
Здоровье

Минздрав рекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок

«Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами – выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения», — передали в ведомстве, добавив, что за выпиской рецептов проследит Росздравнадзор.
Городовой 05:36
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Шоу-бизнес

Актриса Глафира Тарханова показала пугающий результат диеты

ФАН 04:48
Финансы

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.
ТАСС 09:04
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