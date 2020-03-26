с чего всё началось

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество «Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).

Единоборства Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что сумма гонорара, который он запросил за возможный поединок с другим бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, является адекватной.

Общество На Кубани ограничат пассажирские перевозки Краснодар, 26 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта.

Общество В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).

Здоровье Минздрав рекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок «Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами – выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения», — передали в ведомстве, добавив, что за выпиской рецептов проследит Росздравнадзор.