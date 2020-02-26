с чего всё началось

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Футбол Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам» Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Общество Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.

Общество Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров По всей вероятности поправки будут приняты, и на основании этого с 1 июля текущего года состоится индексация пенсий для тех пенсионеров, которые опекают официально детей и получают на них социальные выплаты из бюджета регионального значения.

Политика В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.

Авто В сети появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta По изображению видно, что у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части авто, немного другие фонари, «цельная» крышка багажного отделения и новый задний бампер.

Экономика ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии «В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

Здоровье Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран "По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Музыка «Бесовщина»: Лобода напугала поклонников новым клипом Светлана Лобода несколько часов назад выпустила клип на песню "Новый Рим", который поклонники артистки ждали с нетерпением на протяжении двух месяцев.

Общество Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака О важности завтрака рассказала Nation News профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

Общество В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.

Экономика Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.