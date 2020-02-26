Политика
Ведомости«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомостивчера в 13:06
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«Единая Россия» может объединиться в одну структуру с Общероссийским народным фронтом
Эхо Москвывчера в 14:04
«Медуза»: Медведев уйдет с поста главы «Единой России», а партия сольется с ОНФ
Фонтанка.Рувчера в 16:24
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Футбол
Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам»
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Общество
Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы
Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Общество
Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров
По всей вероятности поправки будут приняты, и на основании этого с 1 июля текущего года состоится индексация пенсий для тех пенсионеров, которые опекают официально детей и получают на них социальные выплаты из бюджета регионального значения.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Транспорт
В Липецке в первый рабочий день на Папина пробок не было
Политика
В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию
Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
Происшествия
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Гаджеты
Опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro
Redmi опубликовала официальный тизер K30 Pro. Теперь ясно как будет выглядеть лицевая панель.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Авто
В сети появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
По изображению видно, что у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части авто, немного другие фонари, «цельная» крышка багажного отделения и новый задний бампер.
Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Общество
Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве
Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Музыка
«Бесовщина»: Лобода напугала поклонников новым клипом
Светлана Лобода несколько часов назад выпустила клип на песню "Новый Рим", который поклонники артистки ждали с нетерпением на протяжении двух месяцев.
Общество
Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
О важности завтрака рассказала Nation News профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Политика
СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Шоу-бизнес
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл стоимость хитов
Композитор Артем Иванов, экс-участник "Фабрики звезд", рассказал о своем опыте работы со звездами шоу-бизнеса и озвучил стоимость создания эксклюзивных композиций.
Политика
Индия закупит у США оружия на $3 млрд, в том числе вертолеты
Индия купит у США оружия почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции.
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Политика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.