с чего всё началось

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Происшествия В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя Учителя труда из азнакаевской школы Республики Татарстан уволили после того, как школьники сняли его на видео во время урока в состоянии алкогольного опьянения.

Гаджеты Xiaomi представила беспроводную мышь и клавиатуру В Miyu Elite Mouse установили кнопки с низким уровнем шума, а в клавиатуре есть кнопка для запуска голосового ввода.

Наука Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.

Экономика Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

Экономика Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Космос На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.

Экономика Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

Политика Эффект новых санкций против России оценили экономисты Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.

Единоборства Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

Авто Крупнейшие автодилеры Петербурга наращивают долю рынка Доля 20 крупнейших автомобильных холдингов Петербурга по итогам 2019 года составила 82,6%, что на 1,9 п.п. больше, чем в 2018 году.

Политика Секретарь СНБО Украины предрек развал России Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.