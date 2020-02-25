Политика
Ведомости«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомости13:06
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Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
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При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".
Политика
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Политика
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Политика
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Общество
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В ближайшие десятилетия сохранится спрос на углеводороды, в том числе нефть.
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Общество
Для Нью-Йорского расширения The Division 2 выпустили приквел в виде короткометражки
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Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов
Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
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Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
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Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
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Общество
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С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Футбол
Орлов сообщил, что у Кузяева есть предложения от «Динамо» и «Спартака»
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» рассказал о том, какие клубы интересуются полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.