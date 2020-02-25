Политика

ВедомостиВедомости«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года.
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