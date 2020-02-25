с чего всё началось

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Политика США назвали условие подписания соглашения с талибами Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Наука В России создают магнитный «скальпель» для лечения рака При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".

Политика Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Политика ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Здоровье Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.

Игры В выживалке Endzone: A World Apart началось закрытое тестирование Немецкая студия Gentlymad начала закрытое бета-тестирование своей постапокалиптической стратегии Endzone: A World Apart. К участию в ней допущены все, кто сделал предварительный заказ игры, а также получившие ключи от разработчиков.

Здоровье Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».