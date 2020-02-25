с чего всё началось

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Футбол Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всем Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о разгроме своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).

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