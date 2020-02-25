Политика
Ведомости«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомости13:06
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на отца в суд
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Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
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Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
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Всего по состоянию на 31 декабря в России проживало 1 068 839 человек с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, из них 94 668 случая выявлено в прошлом году.
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Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
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США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
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В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
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В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.