Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.

Медведь напал на рыбака на Камчатке

Общество Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.

Происшествия При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.

Политика ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны. 8

Культура Как живется волгоградским двойникам звезд Корреспондент «Родного города» пообщался с несколькими нашими земляками, которые внешне напоминают российских и зарубежных звезд эстрады и кино, и узнал, каково им живется с таким сходством.

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Спорт ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.

Политика Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Политика Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ. 3

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Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 48

Общество 78% избирателей поддержали поправки к Конституции Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

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Хоккей Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.

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Политика Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. 4

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Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 7