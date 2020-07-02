Происшествия
ТАССМедведь напал на рыбака на Камчатке
Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
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Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Игромания.ру 30 июня в 08:01
Политика
Памфилова объявила промежуточные итоги голосования по Конституции
За поправки в Конституцию в ходе голосования, по последним данным, высказались около 74% россиян, против — менее 25%.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Вечерняя Москва вчера в 15:57
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Общество
Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса
Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
Футбол
Генрих Мхитарян досрочно расторг контракт с «Арсеналом»
Отмечается, что агент Мхитаряна Мина Райола договорился с «Арсеналом» и решил вопрос о досрочном расторжении контракта, истекавшего в 2021 году.
ODDS.ru вчера в 04:20
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Происшествия
За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся.
Петербургский формат 02:45
Экономика
Делягин посоветовал не покупать жилье в кризис
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам искать стабильность и спокойствие. Это важное условие во время любого кризиса.
Deita.ru 28 июня в 23:40
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, приборы станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
Происшествия
В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня
По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
Политика
Клишас сообщил о предстоящей работе Госдумы по реализации поправок
Государственная дума уже на следующей неделе начнет работу над законами, реализующими поправки к российской Конституции, заявил сенатор Андрей Клишас.
ПолитРоссия 02:37
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Армия и оружие
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад.
РИА Новости вчера в 21:19
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Происшествия
Воронежских чиновников заподозрили в торговле бомбоубежищами
Подозреваемыми выступают директор воронежского филиала ФГУП «Экран» (структура Росимущества) Аркадий Гончаров, замначальника отдела мероприятий гражданской обороны регионального ГУ МЧС Алексей Антипов и начальник отдела юридического обеспечения и регистрации прав собственности теруправления Росимущества Даниил Коноплин.
De Facto 02:40
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Почти 98% чеченцев одобрили поправки к Конституции
Более 97,9% жителей Чечни одобрили поправки к Конституции, сообщил избирком республики.
Компания 02:47
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU вчера в 09:22
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в странах Старого Света в сентябре 2020 года, старт продаж на американском рынке намечен на конец нынешнего года.
Новые автомобили 01:44