Происшествия
ТАССМедведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое
News.ru вчера в 10:21
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток вчера в 05:31
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.
ТАСС 03:19
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Футбол
Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»
Блокнот Краснодар 00:25
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт вчера в 13:25
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
Московский Комсомолец 05 октября в 05:59
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Происшествия
В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen
Поводом для проверки стал факт публикаций в соцсетях массового нарушения правил дорожного движения на Волжском проспекте Самары, пояснили в ведомстве.
Российская газета 04:18
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Кино
Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате
Ведомости вчера в 16:23
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Общество
Екатеринбург стал первым в рейтинге любви к проституткам
Уралинформбюро 01:29
Экономика
Медведев утвердил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
News.ru 03:30
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Финансы
Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов
Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00