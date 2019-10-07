Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Происшествия Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Армия и оружие США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.

Происшествия В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen Поводом для проверки стал факт публикаций в соцсетях массового нарушения правил дорожного движения на Волжском проспекте Самары, пояснили в ведомстве.

Экономика Медведев утвердил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.