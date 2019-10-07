Происшествия

ТАССТАССМедведь загрыз женщину в Забайкалье

Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

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В Забайкалье медведь убил 50-летнюю женщину

RT на русскомвчера в 22:00

Следователи работают на месте гибели 50-летней женщины, загрызенной медведем в Забайкалье

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Медведь убил женщину в Забайкалье

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Медведь загрыз женщину в Забайкалье

ТАССвчера в 20:54

Трагедия в Забайкалье: медведь загрыз женщину

Вести.Ruвчера в 20:46

Женщина погибла при нападении медведя в Забайкалье

РИА Новостивчера в 21:44
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Происшествия

4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика

Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое

News.ru вчера в 10:21
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Сырые овощи могут навредить кишечнику

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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.
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В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
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Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»

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Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

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Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
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«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

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Армия и оружие

В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

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В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят

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Происшествия

В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen

Поводом для проверки стал факт публикаций в соцсетях массового нарушения правил дорожного движения на Волжском проспекте Самары, пояснили в ведомстве.
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В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»

ИжевскИнфо.РУ 03:13
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Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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Екатеринбург стал первым в рейтинге любви к проституткам

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Медведев утвердил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

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