Происшествия
ТАССМедведь загрыз женщину в Забайкалье
4 октября медведя застрелили возле села Кука в Читинском районе - он загрыз в селе несколько собак и залезал в жилые дома. По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.ТАСС20:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Погибшая от лап медведя забайкалка ушла в лес два дня назад – следствие
Московский Комсомолец Чита21:42
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:14, Вашингтон
Происшествия
Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Экономика
Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.
Ведомости 20:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Экология
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Клинцевич назвал беспрецедентным допрос депутата Юмашевой в США
Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло.
News.ru 05:49
Хоккей
Ягр: «На месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки»
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
РИА Новости 04 октября в 09:49
Политика
Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом войск
Боевики националистического полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заняли село Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
РИА Новости 21:53
Транспорт
Новые автобусы запустят на следующей неделе в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий 7 октября на планёрке в мэрии сообщил, что первые новые автобусы по городу запустят уже на следующей неделе.
Чита.Ру 20:07
Наука
Загрязненный воздух провоцирует агрессию
Американские исследователи подтвердили, что между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека существует связь.
Goroday.ru 17:46
Космос
Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике
РЕН ТВ 03 октября в 21:21
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках
Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.
Дни24 18:02
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 19:41
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Политика
В Москве скончался вице-спикер Совета Федерации
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни, сообщили в верхней палате парламента.
BFM.ru 10:32
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Футбол
Интер — Ювентус 1:2
Победа вознесла "Ювентус" на первую строчку серии А Победу гостям принесли точные удары Паоло Дибалы и Гонсало Игуаина "Интер" не может одолеть "Юве" уже на протяжении семь встреч.
Матч ТВ 14:40