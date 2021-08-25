Будьте в Плюсе

Медведчук: Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы

Украина по-прежнему остается потребителем российского газа, получая до 15 млрд куб. м топлива в год, при этом разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности.
ТАСС
По словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок.
РИА Новости
Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.
ТАСС
В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет.
ТАСС

Подробнее о событии

Медведчук сообщил, что Украина не честна в отрицании прямых поставок газа из РФ
Профиль12:30
Медведчук заявил о лукавстве Киева в вопросе закупки газа у Москвы
Известия12:21
Медведчук: Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы
ТАСС09:24
Глава «Оппозиционной платформы» Медведчук: власти лукавят, отрицая прямую покупку газа у России
РИА Новости11:44
Медведчук: Если российского транзита не будет, то где Украина будет брать газ?!
Евразия Daily10:36
Медведчук назвал лукавством заявления украинских властей об отказе от российского газа
Украина.ру12:10
Медведчук раскрыл схему «реверса» российского газа на Украине
Новостной фронт09:03

Интересное

Окаменелости из города Пибоди проливают свет на эволюцию динозавров на востоке Северной Америки

На протяжении большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад, Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидия на западе и Аппалачи на востоке.
Rusargument06:24

Оператор ГТС Украины предложил «Газпрому» передать ему контроль над «Северным потоком-2»

Выходом из ситуации, которую создало для «Газпрома» решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, может стать передача газопровода «Северный поток-2» под управление Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Lenta.ru11:15