ТАССМедведчук: Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубыУкраина по-прежнему остается потребителем российского газа, получая до 15 млрд куб. м топлива в год, при этом разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности.ТАССПо словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок.РИА НовостиТранзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.ТАССВ декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет.ТАССЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтИзвестияПодробнее о событииМедведчук сообщил, что Украина не честна в отрицании прямых поставок газа из РФПрофиль12:30Медведчук заявил о лукавстве Киева в вопросе закупки газа у МосквыИзвестия12:21Медведчук: Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубыТАСС09:24Глава «Оппозиционной платформы» Медведчук: власти лукавят, отрицая прямую покупку газа у РоссииРИА Новости11:44Медведчук: Если российского транзита не будет, то где Украина будет брать газ?!Евразия Daily10:36Медведчук назвал лукавством заявления украинских властей об отказе от российского газаУкраина.ру12:10Медведчук раскрыл схему «реверса» российского газа на УкраинеНовостной фронт09:03Показать ещёОценить13Поделиться