Политика
РЕН ТВМедведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией
Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта. Соответствующее заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя – недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.
— Виктор Медведчук, украинский политикРЕН ТВ 15:51
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