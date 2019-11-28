Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя – недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.

Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта. Соответствующее заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией

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