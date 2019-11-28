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Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя - недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.
— Виктор Медведчук, украинский политикРЕН ТВ вчера в 15:51
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