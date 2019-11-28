Политика

Вести.RuВести.RuМедведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу

Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В эфире телеканала News One Виктор Медведчук дал оценку нынешнему состоянию переговоров с Москвой.
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Виктор Медведчук
Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя - недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.
— Виктор Медведчук, украинский политикРЕН ТВ вчера в 15:51

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