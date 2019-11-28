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Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В эфире телеканала News One Виктор Медведчук дал оценку нынешнему состоянию переговоров с Москвой.

Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу

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