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Вести.RuМедведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу
Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В эфире телеканала News One Виктор Медведчук дал оценку нынешнему состоянию переговоров с Москвой.
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Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя - недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.
— Виктор Медведчук, украинский политикРЕН ТВ вчера в 15:51
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Момент упущен: в Раде опасаются остаться без газового контракта с РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:51
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