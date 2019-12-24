Политика
РБКМедведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
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Володин анонсировал более широкую встречу представителей парламентов РФ и Украины
Газета.Ruвчера в 13:20
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