с чего всё началось

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. По мнению политика, уход Волкера с данной должности — «результат его архинепрофессионализма и откровенного вредительства».

Политика Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Происшествия В Атлантике пропало судно с украинцами Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".

Здоровье Петербуржцам рассказали как защититься от бешенства О действиях, которые необходимо совершить при укусе дикого животного, сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Происшествия В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз» Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.

Общество Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.

Шоу-бизнес Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

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Здоровье Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.

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Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.