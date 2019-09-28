Политика
ИзвестияМедведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. По мнению политика, уход Волкера с данной должности — «результат его архинепрофессионализма и откровенного вредительства».
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с чего всё началось
«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба его партии в субботу, 28 сентября.Известия10:06
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