Политика
Газета.RuМедведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства". По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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с чего всё началось
«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба его партии в субботу, 28 сентября.Известия10:06
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