с чего всё началось

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства". По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Футбол «Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева "Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Происшествия В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты «Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Происшествия В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек "27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Автоспорт Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Футбол Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ» Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Музыка The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.

Происшествия Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.

Футбол Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм) Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Политика Стал известен новый друг Путина Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

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Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.