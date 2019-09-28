Политика

Газета.RuГазета.RuМедведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства". По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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с чего всё началось
«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба
 его партии в субботу, 28 сентября.
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