с чего всё началось

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства". По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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Происшествия США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.

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