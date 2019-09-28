с чего всё началось

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства". По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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Происшествия В Германии задержали французского «человека-паука» 57-летний Ален Робер за годы спортивной и медийной карьеры покорил более 90 небоскребов по всему миру, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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Общество Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.

Игры Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.

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Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

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