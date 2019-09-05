Политика
REGNUMПутин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом
Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.
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Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Культура
Надежда Оболенцева, Ксения Чилингарова и другие селебрити отметили начало ярмарки Cosmoscow
Гостями вечеринки стали Ксения Чилингарова, Надежда Оболенцева, Валерия Роднянская, Оксана Бондаренко, Виктория Борисевич, Игорь Гаранин и другие селебрити.
Woman.ru 07:07
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Гафта частично парализовало после инсульта
Газета.Ru 04:11
Общество
На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы
Взгляд.ру 07:59
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Гаджеты
Sony представила смартфон Sony Xperia 5
Ореанда-Новости 09:15
Технологии
Binance выпустит новый стейблкоин BUSD
Криптовалютная биржа Binance запускает новый стейблкоин под названием Binance USD (BUSD), сообщает издание The Block.
РБК 11:03
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
Pravda.Ru 11:28
Происшествия
На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей
Коммерсантъ 06:19
Фигурное катание
Тарасова и Морозов представят в сезоне «Болеро» и Te Amo Умберто Тоцци
Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнят короткую программу сезона-2019/20 на музыку из произведения "Болеро" французского композитора Мориса Равеля, сообщили РИА Новости в команде фигуристов.
РИА Новости 10:31
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Чем принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II
Недавно таблоиды обсуждали решение британской королевы Елизаветы II не давать своему внуку принцу Гарри и его семье жилье в Кенсингтонском дворце.
WMJ.ru 08:41
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42