Политика

РБКРБКМедведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной. Об этом Медведчук сообщил журналистам, передает «РИА Новости».
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