с чего всё началось

Отставку Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 28 сентября назвал результатом «непрофессионализма» и «откровенного вредительства», передает «112 Украина».

Медведчук обвинил Волкера в непрофессионализме и вредительстве

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