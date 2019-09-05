Политика
RT на русскомМедведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
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Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России
Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика
Минск и Москва подпишут документы по интеграции к 8 декабря
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что программные документы по интеграции Белоруссии и России будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.
ТАСС 04:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Здоровье
В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян, который опережает все мировые показатели.
Невские Новости вчера в 01:21
Общество
Названы профессии, на которые можно трудоустроиться без опыта работы
4 % готовы рассмотреть кандидатуры без опыта работы на позиции операторов call-центра и администраторов.
Ivbg.ru 03:58
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Футбол
Стал известен размер премиальных футболистов в клубах РПЛ
Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.
Sport24.ru 03:22
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27