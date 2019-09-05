Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
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