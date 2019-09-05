Политика
RT на русскомМедведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Наука
Подо льдами Антарктиды обнаружен источник излучения, ученые заявили о странной сущности
Модератор форума заявил, что источником излучения является «некая странная сущность», которая активизировалась подо льдами Антарктиды.
Южный Федеральный вчера в 14:01
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Технологии
Более 400 млн телефонных номеров пользователей Facebook попали в сеть
Более четырех сотен миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей в Facebook, оказались в открытом доступе в Сети.
ТК Звезда 03:31
Общество
Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.
iReactor 02:27
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Здоровье
В Минздраве назвали возможные причины повышенной смертности зимой
Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут быть причинами повышения уровня смертности в зимний период.
Известия 05:39
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Происшествия
В Новосибирске заведено дело из-за избиения росгвардейцем прохожего
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) сотрудником Росгвардии.
Аргументы и Факты 05:48
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 03 сентября в 10:56
Футбол
Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол
В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье.
Вести.Ru 04:30
Гаджеты
Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ
Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
Игромания.ру 04:14
Общество
Получивший поздравление Путина школьник поступил в лицей Петербурга
Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого с победой в чемпионате мира WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование» поздравил президент России Владимир Путин, поступил в физико-математический лицей Петербурга, рассказала мать мальчика Марина Цыбикова.
Взгляд.ру 05:37
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.
Чемпионат 05:40
Политика
Документы по интеграции России с Белоруссией подпишут в декабре
Программа действий по интеграции между Россией и Белоруссией будет подписана в срок. Планируется, что произойдет это к 8 декабря.
Телеканал 360° 04:39
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском 04:12
Армия и оружие
Декоммунизация тельняшки
Какая разница, в чём потонут хорошие хлопцы и дивчины, не знающие ни истории морской тельняшки, ни истории вообще, где нет судьбы более общей и пронзительней, чем единая судьба России и Украины, их воинов и моряков.
РЕН ТВ 05:04
Шоу-бизнес
Полуголый Газманов похвастался яблоками из своего сада
68-летний певец выложил фотографию, где он с обнаженным торсом хвастается яблоками со своего участка.
Народные новости 02:23
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28