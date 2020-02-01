Экономика
РБКМедведчук предрек крах украинской экономики
Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что слишком стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к финансовому краху экономики Украины.
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Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Общество
Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Армия и оружие
В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии
Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Происшествия
Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца
Бабушка детей из Комсомольска-на-Амуре, брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево, написала заявление в полицию из-за угроз со стороны отца мальчиков.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью
«Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал», - считает госсекретарь США.
Общество
Депутат рады извинился за призыв продать собаку ради оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Футбол
Карпин заявил, что ему по барабану поражение от «Спартака»
В интервью «Матч ТВ» Карпин заявил, что доволен прессингом и игрой подопечных без мяча, а результат – по барабану.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Кино
«Плохие парни навсегда» вновь стали лидером проката США с $148 млн
Всего в прокате США «Плохие парни навсегда» собрали уже $148 млн. Напомним, бюджет картины составляет $90 млн.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.