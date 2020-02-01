Экономика

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Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что слишком стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к финансовому краху экономики Украины.
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