Политика
РБКМедведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.
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Футбол
Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити»
Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
Хоккей
Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Музыка
Макаревич рассказал о полных залах поклонников на Украине
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своём гастрольном туре по городам Украины.
Политика
Киев «отплевался» от заявлений Польши и Израиля по Бандере
Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры.
Хоккей
Третьяк назвал ключевой момент в игре России и Швеции на молодежном ЧМ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал РБК результат полуфинального матча молодежного чемпионата мира в Чехии, в котором сборная России в овертайме обыграла Швецию со счетом 5:4.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
На Урале енот покусал ребенка в контактном зоопарке
Неприятный инцидент случился вчера: восьмилетняя девочка вместе с родными пришла в контактный питомник с енотами, расположенный в центре Екатеринбурга.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции
Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
По мнению министра, госсекретарь является "высокомерным клоуном, который выдает себя за дипломата".
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Среди других кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году, названы: слегка обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Единоборства
Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
Кино
Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года
Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.