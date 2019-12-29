Политика

РБКРБКМедведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБК11:30

Медведчук предрек Украине скорый дефолт

Телеканал 360°10:13

Украине предрекли дефолт в 2020 году

Газета.Ru09:23

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RT на русском09:51

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

News.ru09:24

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

ТАСС09:59
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Киев «отплевался» от заявлений Польши и Израиля по Бандере

Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры.
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Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

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Газета.Ru 07:53
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Неприятный инцидент случился вчера: восьмилетняя девочка вместе с родными пришла в контактный питомник с енотами, расположенный в центре Екатеринбурга.
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Савченко рассказала о гниющей Украине

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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