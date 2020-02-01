Экономика

REGNUMREGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

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RT на русском09:51
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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