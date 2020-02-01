Экономика
REGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.
Политика
Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Футбол
Президент ЦСКА Гинер назвал стоимость московского клуба
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о стоимости акций московского клуба. Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из «большой пятёрки».
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Происшествия
Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона
По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон).
Здоровье
Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах
Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Общество
Петербург стал столицей «Тотального диктанта» в 2020 году
Санкт-Петербург был объявлен столицей «Тотального диктанта» в 2020 году. Зимний дворец могут сделать главной площадкой мероприятия.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Политика
Кабмин приостановил безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки граждан РФ и КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Космос
«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей
"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Футбол
«Монако» остался вдевятером в первом тайме матча с «Нимом»
В середине первого тайма хавбек монегасков Тимуе Бакайоко в центре поля грубо сыграл шипами в ногу игроку хозяев поля Ромену Филиппото, за что после просмотра видеоповтора был удален с поля.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Кино
В Белоруссии начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.