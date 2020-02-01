Экономика

REGNUMREGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новостивчера в 15:15

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РБКвчера в 14:41

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ruвчера в 14:34

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUMвчера в 11:43

Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

РЕН ТВвчера в 11:13

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАССвчера в 10:51
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В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
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В Таиланде во время купания возле пляжа Патонг на курорте Пхукет утонула россиянка, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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