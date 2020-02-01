Экономика

REGNUMREGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАССвчера в 10:51

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В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

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РЕН ТВвчера в 11:13

Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новостивчера в 15:15
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«Люди и агентства в подвешенном состоянии»: что нужно знать о получении шенгена за 80 евро со 2 февраля

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Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
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Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.
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В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по организации бесплатного горячего питания для школьников.
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Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
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Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
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Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
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Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Дочь Любови Успенской заявила об издевательствах матери

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«Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
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Российская газета 31 января в 06:58
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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