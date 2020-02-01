Экономика
REGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики
Московский Комсомолецвчера в 15:30
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