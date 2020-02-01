На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Происшествия В Петербурге горит здание «Лениздата» Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.

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Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

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Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

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Футбол Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико» «Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.