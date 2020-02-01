Экономика

REGNUMREGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новостивчера в 15:15

Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

РЕН ТВвчера в 11:13

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ruвчера в 14:34

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUMвчера в 11:43

Медведчук предрек крах украинской экономики

РБКвчера в 14:41

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАССвчера в 10:51
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Здоровье

Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Индии

Индийские власти подтвердили информацию о втором случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России

В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.
Чита.Ру вчера в 22:29
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru вчера в 06:45
Общество

В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая

1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
МонаВиста вчера в 19:39
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша демонтируемого спорткомплекса

В процессе демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение.
Компания 31 января в 07:38
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru вчера в 15:56
Футбол

Ван Дейк может перейти из «Ливерпуля» в «Ювентус». Туринцы готовы предложить за него 150 млн фунтов

Сообщается, что туринский клуб готовится предложить за 28-летнего футболиста 150 млн фунтов (около 180 млн евро).
Sport24.ru 00:10
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 31 января в 02:27
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 31 января в 16:59
Наука

Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости

Человеческая глупость получила научное подтверждение.
7 регион 31 января в 12:12
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 31 января в 06:56
Политика

Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 31 января в 09:52
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Спорт

Мужская сборная России по мини-футболу прошла на чемпионат мира

REGNUM 00:08
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 31 января в 16:14
Кино

01 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Гримм. НеСказки»

Вильгельм и Якоб Гримм собрали и обработали множество народных немецких сказок, и все они наполнены волшебством и имеют, так или иначе, счастливый поучительный конец.
Peterburg2.ru вчера в 07:07
Общество

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
RT на русском вчера в 20:17
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Общество

Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести

Известия вчера в 16:02
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Футбол

«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере

REGNUM вчера в 23:44
Футбол

Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 08:50
Общество

В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 01:14
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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