На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Общество В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая 1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.

Общество Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Общество Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.

Энергетика Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Кино 01 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Гримм. НеСказки» Вильгельм и Якоб Гримм собрали и обработали множество народных немецких сказок, и все они наполнены волшебством и имеют, так или иначе, счастливый поучительный конец.

Общество В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

Политика Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом «Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.