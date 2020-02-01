Экономика
REGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики
Московский Комсомолецвчера в 15:30
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Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Индии
Индийские власти подтвердили информацию о втором случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России
В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.
Политика
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
Общество
В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции
Общество
В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая
1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша демонтируемого спорткомплекса
В процессе демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение.
Происшествия
Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Футбол
Ван Дейк может перейти из «Ливерпуля» в «Ювентус». Туринцы готовы предложить за него 150 млн фунтов
Сообщается, что туринский клуб готовится предложить за 28-летнего футболиста 150 млн фунтов (около 180 млн евро).
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Наука
Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости
Человеческая глупость получила научное подтверждение.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Кино
01 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Гримм. НеСказки»
Вильгельм и Якоб Гримм собрали и обработали множество народных немецких сказок, и все они наполнены волшебством и имеют, так или иначе, счастливый поучительный конец.
Общество
В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере
Футбол
Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).