Экономика
REGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Происшествия
В Новосибирске обрушилась крыша кафе
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Общество
Китайский коронавирус добрался до России
Коронавирус подтвержден в двух регионах России Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.
Гаджеты
Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5
По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Теннис
Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин
Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
Наука
Американские ученые вырастили полноценные ткани сердца
Американские специалисты смогли вырастить из стволовых клеток полноценные сердечные ткани, которые имеют такие же характеристики, что и ткани живого органа, включая электропроводность.
Общество
Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля
2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный ежегодный праздник День сурка (Groundhog Day).
Общество
Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе
В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции.
Здоровье
Хроники вируса: число зараженных в Китае выросло до 13972 человек
По информации на 2 февраля, зафиксировано 304 случая с летальным исходом, общее число инфицированных увеличилось до 13972 человек, сообщает South China Morning Post.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Футбол
Тедеско после победы над «Ростовом» заговорил по-русски
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско после виктории своей команды над «Ростовом» во встрече Кубка Париматч Премьер попытался заговорить по-русски.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку после отдыха в Китае
В Новосибирске госпитализировали девочку после отдыха в Китае. У нее взяли анализ на коронавирус.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
Здоровье
Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране
Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Экономика
Спекулянты в США впервые в январе сократили ставки на рост рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали первое недельное сокращение в январе.
Здоровье
Школы Тюмени закрывают на карантин
Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом».1 февраля школы ещё работают в обычном режиме.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.