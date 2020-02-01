Экономика

REGNUMREGNUMМедведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новостивчера в 15:15

Медведчук предрек крах украинской экономики

РБКвчера в 14:41

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАССвчера в 10:51

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ruвчера в 14:34

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUMвчера в 11:43

Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

РЕН ТВвчера в 11:13

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолецвчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РИА Новости вчера в 06:48
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Космос

Аппарат для ловли космического мусора запатентован в России

30.01.2020 Российские инженеры получили два патента на космический аппарат, улавливающий и перерабатывающий мусор на земной орбите в топливо.
Портал Поиск 30 января в 11:47
Происшествия

Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.
Газета.Ru 00:41
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Здоровье

В России выявили первые два случая заражения коронавирусом

Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая.
ТАСС 31 января в 08:02
Футбол

«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере

REGNUM вчера в 23:44
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 31 января в 06:56
Авто

В ГИБДД разъяснили новый механизм регистрации автомобилей

С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:23
Происшествия

После обрушения СКК в Петербурге возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге, где погиб рабочий.
ТАСС вчера в 12:41
Хоккей

Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:40
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Спорт

Мужская сборная России по мини-футболу прошла на чемпионат мира

REGNUM 00:08
Общество

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 00:24
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

REGNUM вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Армия и оружие

В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Актуальные Новости 31 января в 11:52
Футбол

Евгений Гинер: «ЦСКА оценили в 24 миллиарда рублей»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Инсайдеры» рассказал про стоимость клуба и отметил, что не устал от футбола.
Спорт-Экспресс вчера в 08:52
Политика

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
SM News вчера в 12:18
Политика

Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 31 января в 09:52
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 30 января в 11:26
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру 31 января в 16:24
Кино

Что посмотреть в кино в феврале, лучшие кинопремьеры на большом экране

Южный Федеральный вчера в 03:57
Общество

Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Народные новости вчера в 13:36
Здоровье

Ученые рассказали о пользе овсянки

ToDay News Ufa вчера в 03:22
Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное