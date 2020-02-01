На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Хоккей Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.

Политика Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).

Общество Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

Политика Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты «Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

Шоу-бизнес 35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.

Армия и оружие Истребители F-35 прикроют Израиль от крылатых ракет Ирана — эксперт Находящиеся на вооружении Израиля истребители пятого поколения F-35 могут сыграть ключевую роль в нейтрализации иранской ракетной угрозы, об этом на страницах американского журнала The National Interest в субботу, 1 февраля, пишет обозреватель Сет Францман.