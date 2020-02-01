На фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций наблюдаемый резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к краху экономики Украины. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Общество Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал «Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Общество Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Политика В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Политика Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Гаджеты Новые ноутбуки Huawei раскрыты до официального анонса В 2019 году компания Huawei показала ноутбуки MateBook D, в основе которых лежат процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core десятого поколения.

Политика Трамп снял запрет на использование противопехотных мин Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

Происшествия Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.