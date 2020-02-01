Экономика

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На фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций наблюдаемый резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к краху экономики Украины. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

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Медведчук предрек крах украинской экономики

РБК14:41

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолец15:30

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ru14:34

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUM11:43

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАСС10:51

Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»

RT на русском09:51
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU 04:30
Общество

Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал

«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости 17:02
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета вчера в 06:58
Гаджеты

На AliExpress обнаружили аналог российского защищённого планшета

UfaTime.ru вчера в 14:24
Футбол

Смолов дебютировал за «Сельту», выйдя на замену на 78 минуте

РИА Новости 16:52
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
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Футбол

«Зенит» обыгрывает «Дюделанж» после первого тайма

АБН 08:33
Политика

Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
РБК 13:04
Общество

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
RT на русском 01:34
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Политика

В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре

Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
РИА Новости 15:27
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
ТАСС 16:28
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
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Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Общество

AliExpress призвал покупателей отменить заказы из-за коронавируса

Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
Актуальные Новости вчера в 10:09
Хоккей

Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей

В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Sport24.ru 13:13
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Новые ноутбуки Huawei раскрыты до официального анонса

В 2019 году компания Huawei показала ноутбуки MateBook D, в основе которых лежат процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core десятого поколения.
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Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС вчера в 14:16
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском «дерби»

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч с яркой вывеской: «Реал» - «Атлетико».
ГЛАС.RU 12:16
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 29 января в 07:30
Происшествия

Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
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Мбаппе остался недоволен заменой в матче с «Монпелье» при счете 5:0

«ПСЖ» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» — 5:0. Главный тренер парижан Томас Тухель после пятого гола заменил форварда Кильяна Мбаппе на Неймара — француз остался недоволен этим решением.
Спорт-Экспресс 16:21
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Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
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Виктор Владимирович Медведчук
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Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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