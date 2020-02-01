Экономика
ИзвестияМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
На фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций наблюдаемый резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к краху экономики Украины. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Общество
Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал
«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.
Шоу-бизнес
«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Гаджеты
На AliExpress обнаружили аналог российского защищённого планшета
Футбол
Смолов дебютировал за «Сельту», выйдя на замену на 78 минуте
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса
Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Политика
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Общество
AliExpress призвал покупателей отменить заказы из-за коронавируса
Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей
В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Гаджеты
Новые ноутбуки Huawei раскрыты до официального анонса
В 2019 году компания Huawei показала ноутбуки MateBook D, в основе которых лежат процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core десятого поколения.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском «дерби»
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч с яркой вывеской: «Реал» - «Атлетико».
Происшествия
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Футбол
Мбаппе остался недоволен заменой в матче с «Монпелье» при счете 5:0
«ПСЖ» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» — 5:0. Главный тренер парижан Томас Тухель после пятого гола заменил форварда Кильяна Мбаппе на Неймара — француз остался недоволен этим решением.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.