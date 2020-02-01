Экономика

ТАССТАССМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

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Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

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Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
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