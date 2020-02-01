Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.

Политика Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.

Политика Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.

Здоровье В России выявили первые случаи коронавируса Два первых случая коронавируса выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

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Политика Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Общество Роскосмос начнет выпускать лифты Предприятие входит в структуру Роскосмоса. Согласно действующему плану, к 2025 году выпуск будет наращен до 5 тысяч лифтов.

Финансы Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.