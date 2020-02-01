Экономика

ТАССТАССМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новости01 февраля в 15:15

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолец01 февраля в 15:30

Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

РЕН ТВ01 февраля в 11:13

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUM01 февраля в 11:43

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ru01 февраля в 14:34

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАСС01 февраля в 10:51

Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»

RT на русском01 февраля в 09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания

У погибшего не было никаких видимых телесных повреждений. Там же в квартире нашли еще живую 14-летнюю девочку.
Российская газета 03:40
Политика

МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Фигурное катание

Бестемьянова: Не уверена, что Загитова сможет вернуться. Ей же не нужно пятое место

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Алина Загитова не сможет возобновить карьеру.
Нева Спорт 03:07
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Армия и оружие

Военные самолеты приступают к эвакуации россиян из Китая

РЕН ТВ вчера в 16:14
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Автоспорт

FIA отложила этап Гран-при «Формулы-Е» в Китае из-за коронавируса

Проведение китайского этапа автогонок в серии «Формула-Е» отложено Международной автомобильной федерацией (FIA) из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
REGNUM вчера в 07:50
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

Минтруд смягчил критерии установления инвалидности, в том числе при онкозаболеваниях.
ОрёлТаймс 31 января в 00:00
Политика

Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете

Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Российская газета вчера в 22:08
Здоровье

В России выявили первые случаи коронавируса

Два первых случая коронавируса выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
МИР 24 31 января в 07:42
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Кино

Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel

Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Культуромания 03:20
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
РИА Новости 01 февраля в 15:06
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Космос

К МКС планируют присоединить первый частный модуль

Портал Поиск 31 января в 09:32
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Что происходит 01:46
Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Зарплата нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина по контракту составляет меньше 20 тыс. рублей.
Известия 01:16
Общество

Роскосмос начнет выпускать лифты

Предприятие входит в структуру Роскосмоса. Согласно действующему плану, к 2025 году выпуск будет наращен до 5 тысяч лифтов.
Ruposters.ru 03:44
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
ТАСС 03:21
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 01 февраля в 03:17
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное