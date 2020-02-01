Экономика
ТАССМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
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В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики
Московский Комсомолец01 февраля в 15:30
Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»
RT на русском01 февраля в 09:51
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