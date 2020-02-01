Экономика
Газета.RuМедведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
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Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.ТАСС10:51
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