Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" уже предсказывал проблемы экономике Украины. Как сообщал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что Украину может ждать дефолт в 2020 году из-за неадекватной политики правительства.

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Здоровье Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.

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Общество «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.

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Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.