Экономика
News.ruМедведчук предупредил о возможном крахе украинской экономики
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" уже предсказывал проблемы экономике Украины. Как сообщал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что Украину может ждать дефолт в 2020 году из-за неадекватной политики правительства.
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В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики
Московский Комсомолецвчера в 15:30
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Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Общество
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите
Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.
Авто
Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика
Возможно, производство автомобилей уже достигло максимума своих возможностей, заявил генеральный директор одной из ведущих инженерных и технологических компаний, комментируя спад мировых продаж автомобилей.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному питанию зимой
Специалисты рекомендуют дробное питание небольшими порциями.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Энергетика
В Крыму увеличились цены на газ
В Крыму с сегодняшнего дня, с 1 февраля, действуют другие цены на природный газ.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 304
Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.
Общество
Сервис «Яндекс.Музыка» рассказал о музыкальных рекордах 2019 года
Рекордсменом среди пользователей, которые многократно слушали одну и ту же песню, стал житель Таганрога, который 1312 раз послушал "Мало половин" Ольги Бузовой.
Происшествия
В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль
В багажнике «Рено Логан» во время заправки произошёл взрыв газового баллона.
Происшествия
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой
При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны.
Общество
«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России
Здоровье
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге
Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.