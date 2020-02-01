Экономика

News.ruNews.ruМедведчук предупредил о возможном крахе украинской экономики

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" уже предсказывал проблемы экономике Украины. Как сообщал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что Украину может ждать дефолт в 2020 году из-за неадекватной политики правительства.
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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

РИА Новостивчера в 15:15

Медведчук предрек крах украинской экономики

РБКвчера в 14:41

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUMвчера в 11:43

Медведчук предупредил о возможном дефолте и крахе экономики Украины

Газета.Ruвчера в 14:34

В Верховной раде предупредили об угрозе краха украинской экономики

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

РЕН ТВвчера в 11:13

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

ТАССвчера в 10:51
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Происшествия

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
РБК 05:05
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 31 января в 10:37
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Известия 04:12
Общество

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
РИА Новости 05:27
Здоровье

Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите

Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.
Вести.Ru 05:31
Авто

Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика

Возможно, производство автомобилей уже достигло максимума своих возможностей, заявил генеральный директор одной из ведущих инженерных и технологических компаний, комментируя спад мировых продаж автомобилей.
Московский Комсомолец в Марий Эл 31 января в 05:25
Общество

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
ТАСС 04:56
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Общество

«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
РИА Новости 04:05
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному питанию зимой

Специалисты рекомендуют дробное питание небольшими порциями.
ФедералПресс 04:45
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Энергетика

В Крыму увеличились цены на газ

В Крыму с сегодняшнего дня, с 1 февраля, действуют другие цены на природный газ.
Krym.News вчера в 05:50
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

Газета.Ru вчера в 20:25
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 304

Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.
RT на русском вчера в 19:30
Общество

Сервис «Яндекс.Музыка» рассказал о музыкальных рекордах 2019 года

Рекордсменом среди пользователей, которые многократно слушали одну и ту же песню, стал житель Таганрога, который 1312 раз послушал "Мало половин" Ольги Бузовой.
РИА Новости 02:21
Происшествия

В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль

В багажнике «Рено Логан» во время заправки произошёл взрыв газового баллона.
Башинформ вчера в 07:14
Футбол

«Крылья Советов» подписали полузащитника «Оренбурга» Поповича

Нева Спорт 04:31
Происшествия

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Российская газета вчера в 23:40
Общество

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны.
Известия вчера в 19:49
Общество

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

РИА Новости вчера в 19:54
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 31 января в 09:38
Происшествия

Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Lenta.ru 31 января в 07:48
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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