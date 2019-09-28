Политика
РИА НовостиМедведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.
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с чего всё началось
«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба его партии в субботу, 28 сентября.Известиявчера в 10:06
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Медведчук: Волкер провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе
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Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
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