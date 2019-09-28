с чего всё началось

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.

Политика В Австрии начались досрочные парламентские выборы В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.

Происшествия В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.

Армия и оружие Хуситы похвалились пленением тысяч саудовских военных По словам официального представителя ВС хуситов Яхьи Сарии, тысячи саудовских солдат, офицеров и командиров были захвачены во время операции на границе Йемена и КСА, которая стала крупнейшей за все четыре года противостояния.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Здоровье Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.

Политика Глава СНБО Украины написал заявление об отставке Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.

Космос Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Здоровье Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.

Путешествия Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

Происшествия В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Единоборства Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Экономика Минфин обнародовал основные параметры бюджета РФ на 2020–2022 годы В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).