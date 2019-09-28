с чего всё началось

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.

Кино Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Здоровье Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.

Космос Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.

Шоу-бизнес Режиссера первого «Форсажа» обвинили в сексуальном насилии Режиссера Роба Коэна, снявшего первую часть популярной кинофраншизы "Форсаж" обвинили в сексуальном насилии.

Общество Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Здоровье Названы полезные для здоровья сердца продукты Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.

Экономика Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.

Экономика Кабмин предложил правила субсидий автопрому для компенсации утильсбора Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Политика Сможет ли Лукашенко направить миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев, а также взять под контроль участок российско-украинской границы протяженностью около 400 км при согласии обеих сторон.