Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведчук прокомментировал отставку Волкера

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба
 его партии в субботу, 28 сентября.
Известия10:06

Подробнее о событии

Медведчук прокомментировал отставку Волкера

РИА Новости18:14

Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Известия10:06

Медведчук: Волкер провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе

Коммерсантъ11:32

Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве

РБК12:59

Провалил переговоры: Медведчук упрекнул Волкера в «архинепрофессионализме»

Вести.Ru09:57

Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве

Московский Комсомолец09:53

Эксперт: реализацию минских соглашений вряд ли кто-то мог бы тормозить больше, чем Волкер

ТАСС08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Наука

Тайна самых мощных молний: как возникают суперболты и почему ученые до сих пор не знают причины их возникновения

Хайтек 09:50
Кино

Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах

Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости 01:15
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество

В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
Lenta.ru 17:28
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Здоровье

Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Российская газета 20:52
Космос

Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету

Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.
Территория новостей вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Режиссера первого «Форсажа» обвинили в сексуальном насилии

Режиссера Роба Коэна, снявшего первую часть популярной кинофраншизы "Форсаж" обвинили в сексуальном насилии.
Газета.Ru 16:39
Общество

Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре

Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
ТАСС 25 сентября в 22:02
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Здоровье

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Экономика

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости 08:22
Экономика

Кабмин предложил правила субсидий автопрому для компенсации утильсбора

Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор.
News.ru 08:49
Политика

Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Народные новости 19:49
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском 16:32
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в США, пятеро пострадали

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор (штат Мэриленд).
РЕН ТВ 16:42
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика

Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз

В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.
REGNUM вчера в 05:43
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Политика

Сможет ли Лукашенко направить миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев, а также взять под контроль участок российско-украинской границы протяженностью около 400 км при согласии обеих сторон.
Rambler News Service 26 сентября в 07:02
Армия и оружие

США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии

Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия.
Комсомольская правда 26 сентября в 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное