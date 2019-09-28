с чего всё началось

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об отставке Волкера ранее сообщил CNN, официально эта информация не подтверждена.

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.

Футбол Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом» Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Кино Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука» Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Происшествия Воры в законе вывезут криминальную кассу из России Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Футбол «Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло» «Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Культура Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту» Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Хоккей «Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в фарм-клуб в AHL "Лос-Анджелес Кингз" перевел российского нападающего Николая Прохоркина в свой фарм-клуб "Онтарио Рейн", выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL), сообщается на официальном сайте калифорнийского клуба НХЛ.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.

Политика Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Зачем космонавтам оружие? Россия стала первой страной, вооружившей своих космонавтов: у Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» был личный пистолет Макарова.

Авто Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.

Футбол Футболисты «Монако» разгромили «Брест» В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".

Политика Около половины американцев выступают за импичмент Трампу Чуть меньше половины опрошенных американцев (47%) одобряют идею импичмента президенту США Дональду Трампу.

Наука Городской шум защитил сверчков от паразитов Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.

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Гаджеты В Сети появились изображения прототипа нового iPhone Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.