Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведчук прокомментировал отставку Волкера

Лидер украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя президента США в Киеве Курта Волкера, заявив, что этот американский дипломат окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба
 его партии в субботу, 28 сентября.
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