с чего всё началось

Лидер украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя президента США в Киеве Курта Волкера, заявив, что этот американский дипломат окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Происшествия В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29 В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Политика Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Единоборства Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Политика Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Футбол Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом» 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».

Политика Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.

Политика В Австрии проходят досрочные парламентские выборы В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Шоу-бизнес Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.