Политика
REGNUMМедведчук рассказал о действиях парламентской «нормандской четверки»
В ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным говорилось о развитии межпарламентского формата «Нормандской четверки».
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Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Политика
В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках
Токийская прокуратура арестовала в среду депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайских компаний за лоббирование их интересов, сообщает агентство Киодо.
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Общество
Пилот выжил при крушении истребителя Су-57 в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался, после чего его подобрал вертолет Ми-8.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Хоккей
«Салават Юлаев» в Швейцарии вырвал победу у «Ак Барса»
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал Богданов.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева чуть не развелась с мужем из-за ревности
В этом году появились первые по-настоящему серьезные слухи о том, что у Гузеевой и Бухарова не всё в порядке в их отношениях.
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Космос
Кандидаты на вылет: когда станет обыденным космический туризм
Предполагается, что уже следующий старт, назначенный на 2020 год, отправит туристов в космос, после чего подобные полеты станут делом обыденным да еще и не особенно дорогим.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
В результате нападения погибли 35 мирных жителей, в основном женщин, а также семь военных, сообщает Reuters.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Политика
Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США
Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».