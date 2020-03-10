Политика
РИА НовостиМедведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
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Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Здоровье
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Боливии
В Боливии зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается в Twitter минздрава страны.
Здоровье
В Хакасии сохраняется риск заражения гриппом и ОРВИ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике не эпидемический, сообщают в Управлении Роспотребнадзора региона.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате
По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Кино
Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Технологии
Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play
Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Кино
Главный приз кинофестиваля «Дух огня» достался «Преступному человеку»
Главный приз международного кинофестиваля «Золотая тайга» (и 600 000 рублей) достался фильму «Преступный человек», режиссеру Дмитрию Мамулия.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Футбол
Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
Политика
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.