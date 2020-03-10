Политика
RT на русскомПутин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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Путин на встрече с Медведчуком поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата»
Коммерсантъвчера в 16:00
Деятели украинской «Оппозиционной платформы - За жизнь» встретились с руководством Госдумы РФ
Независимая газетавчера в 12:35
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