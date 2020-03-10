Политика

RT на русскомRT на русскомПутин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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Независимая газетавчера в 12:35
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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
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В нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди 7 марта был задержан россиянин Кирилл Фирсов по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе Южного округа Калифорния.
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